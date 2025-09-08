Inscription
#Essais

Rébellion

Marion du B', B' marion Du

ActuaLitté
(RE)Prenez votre vie en main avec Rébellion, un jeu audacieux de 52 cartes qui allie écriture libératrice et actions concrètes. Déconstruisez vos croyances limitantes, défiez les injonctions extérieures, et osez vous affranchir de vos peurs pour bâtir une existence qui vous ressemble vraiment et dans laquelle vous trouverez votre épanouissement personnel. Marion Du B', auteure de la saga "La Thérapie par le Rire" , vous guide dans ce puissant cheminement vers la liberté. Chaque exercice est une étape pour reprendre votre pouvoir et vous reconnecter à votre véritable essence.

Par Marion du B'
Chez Chafouine éditions

|

Auteur

Marion du B', B' marion Du

Editeur

Chafouine éditions

Genre

Arts divinatoires

Rébellion

Marion du B', B' marion Du

Paru le 08/09/2025

Chafouine éditions

29,90 €

9782493655271
