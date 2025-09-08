Ma vie de missionnaire avec la Sainte Vierge

Du Jura suisse aux steppes de Russie, jusqu'aux rivages de Tahiti, le Père Rolf Philippe Schönenberger partage ici trente ans d'aventure missionnaire, guidé par la confiance en la Providence et l'amour de la Sainte Vierge. Ce témoignage vibrant mêle rencontres inoubliables, miracles du quotidien, épreuves et joies inattendues. Plus qu'un récit de voyage, ce livre révèle une existence livrée à Dieu, forgée par l'épreuve et l'espérance, animée par le désir de servir. Entre foi, engagement, et humanité, l'auteur nous invite à découvrir le secret d'une vie offerte pour le Triomphe du Coeur.