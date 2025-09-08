Inscription
#Imaginaire

Les mystères des mille gouffres

Kristin Robeen

A bord de la station spatiale internationale Octogone, Vihtor, un adolescent habitué de l'espace, jongle entre études et missions sur Terre. Lorsque la Chine invite une équipe à explorer la région mystérieuse des "mille gouffres" , une zone où la végétation s'étend de façon inexplicable, Vihtor et ses camarades du collège se retrouvent impliqués. Aux côtés de scientifiques et d'explorateurs, ils entreprennent un périple fascinant. Entre la découverte de gouffres insondables, les liens avec des amis d'enfance, et des quêtes personnelles, chaque personnage fait face à des dilemmes, tant scientifiques qu'intimes. Le récit met en avant les tensions entre l'humain et la nature, les traditions et les avancées technologiques, tout en explorant les rêves et les peurs de ses protagonistes. Un voyage initiatique riche en réflexions sur l'avenir et les liens humains.

Par Kristin Robeen
Editions de l'Onde

|

Auteur

Kristin Robeen

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Science-fiction

Les mystères des mille gouffres

Kristin Robeen

Paru le 08/09/2025

232 pages

Editions de l'Onde

16,50 €

9782371586727
© Notice établie par ORB
plus d'informations

