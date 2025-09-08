Inscription
#Essais

Astro-logique horoscope

Marie Christine Dean

ActuaLitté
2026 : Pluton en Verseau annonce une révolution cosmique. Etes-vous prêt à saisir votre destin ? Préparez-vous à une année de transformation sans précédent avec Astro-Logique Horoscope 2026, votre guide essentiel pour naviguer dans cette période charnière. L'entrée historique de Pluton en Verseau marque officiellement le début d'une nouvelle ère cosmique qui bouleversera tous les aspects de votre existence. Décryptez avec précision : les moments décisifs pour votre carrière : promotions inattendues, opportunités d'affaires, changements professionnels stratégiques ; les périodes fastes pour vos finances : investissements lucratifs, acquisitions importantes, protection patrimoniale ; les cycles transformateurs pour vos relations : rencontres déterminantes, évolutions relationnelles, réconciliations karmiques ; les phases critiques pour votre santé : pics d'énergie à exploiter, périodes de vulnérabilité à anticiper. Marie Christine Dean, astrologue de renom, vous dévoile une analyse sophistiquée combinant astrologie traditionnelle, zodiaque chinois, numérologie et maisons d'âge pour une précision inégalée. Chaque signe est minutieusement exploré par décan, avec une attention particulière à votre ascendant natal et aux influences lunaires spécifiques qui vous concernent. Exclusif dans cette édition : découvrez la méthode personnelle de l'auteure pour interpréter les énergies lunaires quotidiennes et prendre des décisions alignées avec les forces cosmiques jour après jour. Que vous soyez novice curieux ou praticien averti, ce guide deviendra votre allié indispensable pour transformer les défis en opportunités et faire de 2026 l'année de votre ascension personnelle.

Par Marie Christine Dean
Chez Editions Béliveau

|

Auteur

Marie Christine Dean

Editeur

Editions Béliveau

Genre

Astrologie

Astro-logique horoscope

Marie Christine Dean

Paru le 08/09/2025

512 pages

Editions Béliveau

27,90 €

9782897934873
