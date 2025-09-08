Mandalas Faune & Flore

L'émerveillement, cette expérience naturelle qui naît, sans attente, lors de promenades en forêt, d'explorations à l'ouverture des clairières dans lesquelles poussent les champignons, les fleurs, des végétations inattendues : cette belle flore. La vie s'y retrouve et tous ces endroits sont magnifiquement peuplés de multiples animaux : la faune. Des écosystèmes divers qui vivent en harmonie. Les cocréateurs de ce livre d'art-thérapie ont incorporé cette belle magie dans cet ouvrage afin de te faire vivre la découverte, la magie et l'évolution qui gravitent dans ces univers boisés bourdonnant de vie ! Ce scintillant carnet multisensoriel est rempli de mandalas à la fois thérapeutiques et de trouvailles activées par des codes QR informatifs pour aller en en profondeur pour stimuler ton imagination. Dé-pause-toi en y ajoutant tes couleurs afin de vivre des moments transporteurs dans ces univers que les auteurs t'ouvrent, à leur façon, légèrement différente.