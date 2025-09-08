Livre Jaune n°3 - Déconstruction de mythes

En ces temps d'Apocalypse, au sens littéral de "révélation" , il est temps de déconstruire les mythes entourant Darwin, Churchill, Roosevelt, Gandhi, le Dalaï Lama... , mais aussi Hiroshima et jusqu'à la Donation de Constantin et la Déclaration Balfour, car ils influencent toujours la marche du monde et impactent nos vies, même si nous en avons plus ou moins conscience. Il devient donc indispensable d'éclairer les ombres du passé pour forger un autre futur, afin que l'Humanité prenne enfin son envol.