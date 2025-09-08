Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Livre Jaune n°3 - Déconstruction de mythes

Patrick Pasin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En ces temps d'Apocalypse, au sens littéral de "révélation" , il est temps de déconstruire les mythes entourant Darwin, Churchill, Roosevelt, Gandhi, le Dalaï Lama... , mais aussi Hiroshima et jusqu'à la Donation de Constantin et la Déclaration Balfour, car ils influencent toujours la marche du monde et impactent nos vies, même si nous en avons plus ou moins conscience. Il devient donc indispensable d'éclairer les ombres du passé pour forger un autre futur, afin que l'Humanité prenne enfin son envol.

Par Patrick Pasin
Chez Louise Courteau éditrice

|

Auteur

Patrick Pasin

Editeur

Louise Courteau éditrice

Genre

Phénomènes occultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Livre Jaune n°3 - Déconstruction de mythes par Patrick Pasin

Commenter ce livre

 

Livre Jaune n°3 - Déconstruction de mythes

Patrick Pasin

Paru le 12/11/2025

240 pages

Louise Courteau éditrice

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782892394467
9782892394467
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.