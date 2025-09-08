La science aurait dû nous protéger ; elle s'est effondrée. Trois ans de pandémie mondiale, des milliards dépensés, des millions de morts... et un sentiment persistant d'incompréhension. Pourquoi les experts se sont-ils si souvent contredits ? Pourquoi les vaccins censés stopper le virus ne l'ont-ils pas fait ? Pourquoi tant de voix dissidentes ont-elles été censurées ? Dans cet ouvrage explosif, le journaliste Marcel Gay, avec la complicité scientifique de Jean-Marc Sabatier, biologiste reconnu, démonte les rouages d'un désastre sanitaire, politique et intellectuel. Il explore les limites d'une science trop vite politisée, soumise aux intérêts financiers et coupée de sa vocation première : la re­cherche de vérité. A travers des révélations dérangeantes, des analyses rigoureuses et des faits soigneusement documentés, ce livre interroge la véritable cause des formes graves du covid-19 ; les effets méconnus des vaccins à ARNm ; la dérive autoritaire des politiques sanitaires ; le rôle inquiétant des géants du numérique dans la censure scientifique. "Jamais la science n'a été aussi démunie face à une pathologie nouvelle. Quant aux autorités politiques, elles naviguent à vue, influencées par des scientifiques ignorants et/ou corrompus et des médias dévoyés aux ordres de puissants lobbies". Un plaidoyer puissant pour une science libre, lucide et responsable. Parce qu'il est urgent de réapprendre à douter, à questionner, à débattre.