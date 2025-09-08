Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Covid-19

Marcel Gay, Jean-Marc Sabatier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La science aurait dû nous protéger ; elle s'est effondrée. Trois ans de pandémie mondiale, des milliards dépensés, des millions de morts... et un sentiment persistant d'incompréhension. Pourquoi les experts se sont-ils si souvent contredits ? Pourquoi les vaccins censés stopper le virus ne l'ont-ils pas fait ? Pourquoi tant de voix dissidentes ont-elles été censurées ? Dans cet ouvrage explosif, le journaliste Marcel Gay, avec la complicité scientifique de Jean-Marc Sabatier, biologiste reconnu, démonte les rouages d'un désastre sanitaire, politique et intellectuel. Il explore les limites d'une science trop vite politisée, soumise aux intérêts financiers et coupée de sa vocation première : la re­cherche de vérité. A travers des révélations dérangeantes, des analyses rigoureuses et des faits soigneusement documentés, ce livre interroge la véritable cause des formes graves du covid-19 ; les effets méconnus des vaccins à ARNm ; la dérive autoritaire des politiques sanitaires ; le rôle inquiétant des géants du numérique dans la censure scientifique. "Jamais la science n'a été aussi démunie face à une pathologie nouvelle. Quant aux autorités politiques, elles naviguent à vue, influencées par des scientifiques ignorants et/ou corrompus et des médias dévoyés aux ordres de puissants lobbies". Un plaidoyer puissant pour une science libre, lucide et responsable. Parce qu'il est urgent de réapprendre à douter, à questionner, à débattre.

Par Marcel Gay, Jean-Marc Sabatier
Chez Marco Pietteur

|

Auteur

Marcel Gay, Jean-Marc Sabatier

Editeur

Marco Pietteur

Genre

Actualité médiatique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Covid-19 par Marcel Gay, Jean-Marc Sabatier

Commenter ce livre

 

Covid-19

Marcel Gay, Jean-Marc Sabatier

Paru le 08/09/2025

172 pages

Marco Pietteur

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782874342363
9782874342363
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.