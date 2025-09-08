Covid-19 - La censure scientifique

Et si la plus grande crise sanitaire de notre époque n'était pas seulement une affaire de virus... mais une immense erreur scientifique ? Dans COVID-19 : Mystification scientifique, Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS, propose une lecture radicalement différente de la pandémie. Selon lui, ce n'est pas le SRAS-CoV-2 qui tue, mais un dysfonctionnement du système rénine-angiotensine (SRA), déclenché ou amplifié par le virus... et même, parfois, par la vaccination elle-même. Dès mars 2020, ce biologiste français identifie les rouages de cette dérégulation physiologique et en expose les conséquences. Il révèle aussi le rôle central - et sous-estimé - de la vitamine D dans la prévention des formes graves. Pourtant, ses publications, reprises par des millions de lecteurs, seront vite censurées. Ce livre réunit pour la première fois ses articles interdits, ses analyses scientifiques étayées et ses propositions thérapeutiques. "Ce n'est pas le virus qui tue, mais le dérèglement du corps qu'il provoque". Un ouvrage incontournable pour comprendre ce que la crise COVID nous a vraiment appris - ou ce que certains ont tout fait pour nous cacher.