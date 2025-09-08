Explorez votre capacité à vous relever avec Résilience, un jeu de 52 exercices d'écriture conçu pour vous aider à traverser les épreuves de la vie et être en mesure de trouver la créativité en vous d'y percevoir les cadeaux caché. Inspiré par les thèmes de la résilience, du pardon et du deuil, ce jeu offre un cadre pour libérer vos émotions, apaiser les blessures du passé et retrouver votre équilibre intérieur. Chaque carte devient une étape sur le chemin de la transformation et du renouveau, guidée par Marion Du B', auteure de la saga "La Thérapie par le Rire" . Découvrez la force qui sommeille en vous et ouvrez les portes d'une nouvelle sérénité.