Gautier Grand nez

Gautier est un jeune adolescent qui n'a pas la vie facile. Il vit seul avec son grand-père après le décès de ses parents, et doit faire face au harcèlement d'un de ses " camarades " de classe, qui l'oblige à faire ses devoirs, lui vole son vélo puis lui réclame de l'argent. Comment Gautier peut-il sortir de cette situation sans prévenir son grand-père qu'il refuse d'inquiéter ? Y a-t-il vraiment un espoir ? C'est alors qu'un chat très particulier va entrer dans la vie de notre jeune héros, lui servant de mentor et lui permettant de prendre conscience qu'il faut agir sans perdre de temps. Un ouvrage à la fois haletant sur un véritable problème de société qui touche maintenant les plus jeunes.