#Album jeunesse

Gautier Grand nez

Séverine Duchesne, Eva Kopp

ActuaLitté
Gautier est un jeune adolescent qui n'a pas la vie facile. Il vit seul avec son grand-père après le décès de ses parents, et doit faire face au harcèlement d'un de ses " camarades " de classe, qui l'oblige à faire ses devoirs, lui vole son vélo puis lui réclame de l'argent. Comment Gautier peut-il sortir de cette situation sans prévenir son grand-père qu'il refuse d'inquiéter ? Y a-t-il vraiment un espoir ? C'est alors qu'un chat très particulier va entrer dans la vie de notre jeune héros, lui servant de mentor et lui permettant de prendre conscience qu'il faut agir sans perdre de temps. Un ouvrage à la fois haletant sur un véritable problème de société qui touche maintenant les plus jeunes.

Par Séverine Duchesne, Eva Kopp
Piktos Jeunesse

Auteur

Séverine Duchesne, Eva Kopp

Editeur

Piktos Jeunesse

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Gautier Grand nez

Séverine Duchesne, Eva Kopp

Paru le 08/09/2025

96 pages

Piktos Jeunesse

12,00 €

ActuaLitté
9782487827165
