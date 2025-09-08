Le Petit Lenormand des soeurs de Lune

Laissez-vous porter par la magie lunaire et découvrez les trésors cachés de votre âme. Cet oracle, qui rend hommage à la magie lunaire et à la sororité, est un outil divinatoire puissant qui vous permet de vous connecter à votre intuition et de trouver des réponses à vos questions. Il est composé de 36 cartes inspirées du Petit Lenormand et d'une carte complémentaire, la " Moon sister ", qui annule les énergies négatives. En explorant les énergies de la Lune, notamment celles de la phase noire qui éveille en nous des émotions profondes et des opportunités de guérison, les cartes et les méthodes de tirage adaptées aux phases lunaires vous guideront dans votre quête de sagesse et de compréhension.