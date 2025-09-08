Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le Petit Lenormand des soeurs de Lune

Antoinette Charbonnel, Kunsst

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Laissez-vous porter par la magie lunaire et découvrez les trésors cachés de votre âme. Cet oracle, qui rend hommage à la magie lunaire et à la sororité, est un outil divinatoire puissant qui vous permet de vous connecter à votre intuition et de trouver des réponses à vos questions. Il est composé de 36 cartes inspirées du Petit Lenormand et d'une carte complémentaire, la " Moon sister ", qui annule les énergies négatives. En explorant les énergies de la Lune, notamment celles de la phase noire qui éveille en nous des émotions profondes et des opportunités de guérison, les cartes et les méthodes de tirage adaptées aux phases lunaires vous guideront dans votre quête de sagesse et de compréhension.

Par Antoinette Charbonnel, Kunsst
Chez Arcana Sacra

|

Auteur

Antoinette Charbonnel, Kunsst

Editeur

Arcana Sacra

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Petit Lenormand des soeurs de Lune par Antoinette Charbonnel, Kunsst

Commenter ce livre

 

Le Petit Lenormand des soeurs de Lune

Antoinette Charbonnel

Paru le 08/09/2025

124 pages

Arcana Sacra

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380630725
9782380630725
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.