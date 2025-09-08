Jésus s'appelait Joseph-Emmanuel

Et si l'histoire de Jésus ne s'était pas déroulée comme on l'a toujours racontée ? A travers une plume à la fois intime et envoûtante, ce roman nous entraîne dans une fresque vibrante et humaine, réinterprétant la vie du Christ sous un jour inédit. De sa naissance prophétisée à sa destinée exceptionnelle, en passant par ses amours, ses doutes et ses combats, ce roman nous plonge dans une époque fascinante où se mêlent traditions ancestrales, intrigues politiques et mystères spirituels. Avec une approche audacieuse, Alexis Ambre nous offre une vision sensible et immersive de celui que l'histoire a nommé Jésus, dévoilant les facettes méconnues de son existence, de son enseignement et de son héritage. Un ouvrage bouleversant, entre foi et humanité, qui questionne, émeut et éclaire d'un nouveau regard la figure du Verbe incarné... . Et si ce roman n'en était pas un ?