Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Passions éphémères Tome 1

Andréane Déziel-Hupé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plongez dans l'étreinte envoûtante d'une romance érotique où les désirs interdits et les passions brûlantes s'entremêlent dans un tourbillon de luxure et de mystère. Suivez les pas sensuels de Sophie, une femme en quête de rédemption après avoir été consumée par les flammes de l'amour et de la trahison. Sophie pensait avoir trouvé le grand amour, mais son coeur a été brisé, son corps abandonné dans les bras de son mari infidèle. Après ces années perdues, elle se reconstruit, son corps vibrant de désir refoulé, ses sens en éveil à la moindre caresse. Des rencontres inattendues l'attirent dans un jeu dangereux de séduction et de désir. Des hommes aux yeux brûlants de convoitise se pressent autour d'elle, chacun offrant un morceau de plaisir interdit. Mais qui la fera véritablement frissonner, qui éveillera en elle le feu insatiable de la passion ? Laissez-vous emporter par les chansons qui rythment son histoire et plongez dans l'extase de ses émotions les plus intenses et les plus érotiques. Passions éphémères est bien plus qu'un simple livre. C'est une invitation à l'amour interdit, une promesse de plaisirs charnels qui vous laisseront haletant et désireux de plus. Oserez-vous plonger dans les bras de la tentation ? Accrochez-vous, car les flammes de la passion brûlent plus fort que jamais.

Par Andréane Déziel-Hupé
Chez Editions Béliveau

|

Auteur

Andréane Déziel-Hupé

Editeur

Editions Béliveau

Genre

Littérature érotique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Passions éphémères Tome 1 par Andréane Déziel-Hupé

Commenter ce livre

 

Passions éphémères Tome 1

Andréane Déziel-Hupé

Paru le 08/09/2025

418 pages

Editions Béliveau

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782897934057
9782897934057
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.