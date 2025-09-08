Passions éphémères Tome 1

Plongez dans l'étreinte envoûtante d'une romance érotique où les désirs interdits et les passions brûlantes s'entremêlent dans un tourbillon de luxure et de mystère. Suivez les pas sensuels de Sophie, une femme en quête de rédemption après avoir été consumée par les flammes de l'amour et de la trahison. Sophie pensait avoir trouvé le grand amour, mais son coeur a été brisé, son corps abandonné dans les bras de son mari infidèle. Après ces années perdues, elle se reconstruit, son corps vibrant de désir refoulé, ses sens en éveil à la moindre caresse. Des rencontres inattendues l'attirent dans un jeu dangereux de séduction et de désir. Des hommes aux yeux brûlants de convoitise se pressent autour d'elle, chacun offrant un morceau de plaisir interdit. Mais qui la fera véritablement frissonner, qui éveillera en elle le feu insatiable de la passion ? Laissez-vous emporter par les chansons qui rythment son histoire et plongez dans l'extase de ses émotions les plus intenses et les plus érotiques. Passions éphémères est bien plus qu'un simple livre. C'est une invitation à l'amour interdit, une promesse de plaisirs charnels qui vous laisseront haletant et désireux de plus. Oserez-vous plonger dans les bras de la tentation ? Accrochez-vous, car les flammes de la passion brûlent plus fort que jamais.