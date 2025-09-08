Inscription
#Essais

Les 5 piliers de l'être

Nicolas Sols

ActuaLitté
Ce livre est un appel à explorer la guérison de l'Etre dans un voyage de transformation globale. L'auteur y révèle la synergie puissante entre deux pratiques ancestrales et à la fois modernes. Ensemble, ces approches ouvrent des portes insoupçonnées vers une guérison holistique et une connexion profonde avec soi-même et le Vivant. Le souffle, source de vie omniprésente, devient un guide pour dénouer les tensions physiques, clarifier les émotions enfouies et apaiser le mental. Associé au chamanisme, il nous initie à des voyages intérieurs dans des états de conscience élargie, offrant une compréhension nouvelle et un espace intérieur accueillant pour transformer nos blessures en forces. Découvrez une approche accessible, à travers le Corps, le Coeur, le Mental, l'Ame et l'Esprit, pour rétablir l'harmonie entre ces dimensions fondamentales. Chaque pilier est abordé avec clarté, simplicité et profondeur, nous aidant à embrasser nos parts d'ombre avec compassion et à libérer nos potentiels inexploités. Ce livre ne promet pas une vie sans épreuves, mais il invite à les accueillir différemment, depuis un espace intérieur apaisé et vaste. Une voie pour avancer en authenticité, en lien avec soi-même, les autres, et l'Esprit qui anime le Tout. Laissez le souffle vous guider et les enseignements du chamanisme illuminer votre chemin. Que cette alliance soit pour vous le catalyseur d'une transformation profonde et libératrice.

Par Nicolas Sols
Chez Dauphin blanc

|

Auteur

Nicolas Sols

Editeur

Dauphin blanc

Genre

Chamanisme

Les 5 piliers de l'être

Nicolas Sols

Paru le 08/09/2025

222 pages

Dauphin blanc

25,00 €

ActuaLitté
9782897886585
© Notice établie par ORB
