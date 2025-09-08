La réédition en format poche d'un classique québécois des livres de motivation et de croissance personnelle, vendu à plus de 100 000 exemplaires. Publié pour la première fois en 1979, réédité en 1996 et maintes fois réimprimés tout au long de son histoire, " Pourquoi pas le bonheur ? " s'est mérité une place de choix dans le coeur de milliers de lecteurs, traversant les générations, les époques et les modes. L'importante demande des lecteurs imposait une nouvelle édition de ce best-seller épuisé depuis quelques années. Au-delà des théories, Michèle Morgan nous propose une expérience pratique, basée sur des faits vécus et appuyée par son propre cheminement. Elle nous offre une méthode simple, efficace et rapide pour nous permettre d'utiliser au maximum la puissance de notre subconscient et de modifier le cours de notre vie. Elle nous livre les secrets de la programmation et nous inspire à adopter une attitude positive à l'égard de tous les événements de l'existence. Faites comme des dizaines de milliers de lecteurs et partez à la conquête de votre bonheur par la maîtrise de votre subconscient. "Votre subconscient n'appartient qu'à vous, servez-vous en dès maintenant et soyez heureux ! " Michèle Morgan.