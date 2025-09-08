L'émergence des Super-Vieux

Des découvertes récentes dans le domaine de l'épigénétique et de nombreuses études démontrent que le changement des habitudes de vie a une influence certaine sur les télomères, ces petits capuchons à l'extrémité des chromosomes, qui, en quelque sorte, règlent notre expérience de vie. Si la génétique est en partie responsable de certaines conditions physiques, notre santé dépend aussi des choix que nous faisons dans la vie, de sorte qu'il est possible de modifier les legs des générations familiales précédentes. Avec l'espérance de vie en croissance constante, les auteurs Jean Drouin et Raymond Paquet se sont penchés sur ce qui favorisait une vieillesse en santé permettant d'être actifs et alertes tant physiquement qu'intellectuellement. Ils nous partagent leurs connaissances sur l'épigénétique, l'alimentation, le stress, l'environnement, l'exercice physique et la spiritualité, toujours dans une vision adaptée aux aînés. Le livre se complète de fiches santé dans lesquelles des problèmes courants sont abordés, de trucs de "grand-mères" et de quelques recettes santé. Pour tous ceux et celles qui souhaitent profiter longtemps et pleinement de leur vieillesse, L'Emergence des Super-Vieux s'avèrera un ouvrage de référence incontournable !