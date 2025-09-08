Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'émergence des Super-Vieux

Jean Drouin, Raymond G. Paquet, Raôul Duguay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des découvertes récentes dans le domaine de l'épigénétique et de nombreuses études démontrent que le changement des habitudes de vie a une influence certaine sur les télomères, ces petits capuchons à l'extrémité des chromosomes, qui, en quelque sorte, règlent notre expérience de vie. Si la génétique est en partie responsable de certaines conditions physiques, notre santé dépend aussi des choix que nous faisons dans la vie, de sorte qu'il est possible de modifier les legs des générations familiales précédentes. Avec l'espérance de vie en croissance constante, les auteurs Jean Drouin et Raymond Paquet se sont penchés sur ce qui favorisait une vieillesse en santé permettant d'être actifs et alertes tant physiquement qu'intellectuellement. Ils nous partagent leurs connaissances sur l'épigénétique, l'alimentation, le stress, l'environnement, l'exercice physique et la spiritualité, toujours dans une vision adaptée aux aînés. Le livre se complète de fiches santé dans lesquelles des problèmes courants sont abordés, de trucs de "grand-mères" et de quelques recettes santé. Pour tous ceux et celles qui souhaitent profiter longtemps et pleinement de leur vieillesse, L'Emergence des Super-Vieux s'avèrera un ouvrage de référence incontournable !

Par Jean Drouin, Raymond G. Paquet, Raôul Duguay
Chez Dauphin blanc

|

Auteur

Jean Drouin, Raymond G. Paquet, Raôul Duguay

Editeur

Dauphin blanc

Genre

Forme sénior

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'émergence des Super-Vieux par Jean Drouin, Raymond G. Paquet, Raôul Duguay

Commenter ce livre

 

L'émergence des Super-Vieux

Jean Drouin, Raymond G. Paquet

Paru le 08/09/2025

214 pages

Dauphin blanc

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782897886295
9782897886295
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.