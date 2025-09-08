Science, être et devenir

Dans Science, Etre et Devenir, le professeur Mills nous rappelle que certains, voire de nombreux scientifiques, ont vécu de profondes expériences parapsychiques, mystiques et spirituelles semblables à celles qui ont été rapportées tout au long de l'histoire. Des livres comme celui-ci parviennent, lentement mais sûrement, à dissiper ces contraintes et, ce faisant, à permettre l'émergence de nouveaux domaines de la réalité. Un livre inspirant. - Dean Radin, Ph. D. , scientifique en chef, Institute of Noetic Sciences, CA. Contrairement à une idée reçue, tous les scientifiques ne sont pas des matérialistes fermement opposés au spirituel. Science, Etre et Devenir explore la vie spirituelle de scientifiques comme Eben Alexander et Robert Atkinson, y compris leurs expériences métaphysiques, transpersonnelles et mystiques authentiques. En tout, ce livre s'appuie sur des entretiens approfondis avec plus de trente scientifiques qui partagent les circonstances de ces expériences et décrivent comment elles ont transformé leur conscience, révolutionné leurs croyances sur la nature du monde et influencé leur travail scientifique. Cet ouvrage avant-gardiste souligne combien la longue fracture entre la science et la spiritualité nous a desservis, entraînant des conséquences préjudiciables pour nous tous. Heureusement, un nombre croissant de scientifiques ne reconnaissent plus cette séparation et contribuent à ce que la science remplisse enfin sa promesse initiale : découvrir et comprendre l'ensemble de la vie, y compris notre profonde nature spirituelle. Paul J. Mills est un parfait exemple de l'homme de science rigoureux et du mystique traditionnel qui voue son esprit et son coeur à la poursuite tant de la connaissance objective que de la sagesse subjective. Ce livre relate le vécu de scientifiques et d'érudits qui naviguent entre science et spiritualité, joignant ces deux dimensions en une trame magnifique apte à démontrer la justesse des expériences personnelles de bon nombre de scientifiques. - Cassandra Vieten, Ph. D. , directrice de la recherche, Arthur C. Clarke Center for Human Imagination.