#Essais

ActuaLitté
Voici sept ouvrages majeurs de Teresa Robles, traduits en français, rassemblés dans le présent volume. En commençant par deux ouvrages traitant de théorie et de pratique de la thérapie, puis deux manuels d'autohypnose et trois guides pour animer le travail de groupe. Teresa Robles ne nous présente pas une nouvelle école de psychothérapie, ' mais une méthode que les thérapeutes, quelle que soit leur orientation (psychanalyste, comportementaliste etc.) peuvent adapter à leur manière de travailler. Et comme elle est née "ericksonienne", c'est avant tout de l'oeuvre de Milton H. Erickson dont elle s'inspire. Sa pratique, "simple" au premier abord, a des résultats spectaculaires parce que Teresa atteint, grâce à l'hypnose, les couches les plus profondes de l'homme, là où siègent les éléments qui structurent tout individu, en évoquant des situations universelles partagées par tous les êtres humains.

Par Teresa Robles
Chez Satas

Auteur

Teresa Robles

Editeur

Satas

Genre

Hypnose thérapeutique

Retrouver tous les articles sur Teresa Robles par Teresa Robles

Paru le 08/09/2025

664 pages

Satas

46,00 €

9782872932979
