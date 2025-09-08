Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Puissance & Energie des Chakras

Alicia Renou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce nouvel opus, Alicia Renou vous convie à la découverte des chakras, ces centres d'énergie présents dans notre corps, et dont la compréhension regorge de clefs pour influencer votre bien-être, votre équilibre émotionnel et votre développement spirituel. Grâce à des descriptions et explications complètes, vous serez capables d'harmoniser vos énergies internes. Que vous soyez un néophyte curieux ou un amateur aguerri, vous trouverez dans ce livre les outils nécessaires pour maîtriser vos chakras et la manière dont ils peuvent vous être le plus bénéfique possible. En apprenant à identifier les blocages de vos chakras, vous pourrez, grâce aux diverses techniques livrées ici, les réaligner. Immergez-vous dans un vaste univers de spiritualité et percez les secrets d'une existence transformée, équilibrée et connectée !

Par Alicia Renou
Chez Bussière

|

Auteur

Alicia Renou

Editeur

Bussière

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Puissance & Energie des Chakras par Alicia Renou

Commenter ce livre

 

Puissance & Energie des Chakras

Alicia Renou

Paru le 08/09/2025

254 pages

Bussière

13,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782850909252
9782850909252
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.