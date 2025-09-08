Puissance & Energie des Chakras

Dans ce nouvel opus, Alicia Renou vous convie à la découverte des chakras, ces centres d'énergie présents dans notre corps, et dont la compréhension regorge de clefs pour influencer votre bien-être, votre équilibre émotionnel et votre développement spirituel. Grâce à des descriptions et explications complètes, vous serez capables d'harmoniser vos énergies internes. Que vous soyez un néophyte curieux ou un amateur aguerri, vous trouverez dans ce livre les outils nécessaires pour maîtriser vos chakras et la manière dont ils peuvent vous être le plus bénéfique possible. En apprenant à identifier les blocages de vos chakras, vous pourrez, grâce aux diverses techniques livrées ici, les réaligner. Immergez-vous dans un vaste univers de spiritualité et percez les secrets d'une existence transformée, équilibrée et connectée !