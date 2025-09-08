Faire du journalisme au Burundi, ce n'est pas chose facile. Le pays a vécu plusieurs conflits et épisodes de violence qui ont affecté parfois lourdement la manière dont le journalisme était - et est - fait, influençant la neutralité prétendue du regard des journalistes, les motivations d'un. e jeune à intégrer la profession, ou ses raisons pour la quitter. Histoire(s) vécue(s) du journalisme au Burundi met en lumière le lien intime entre histoire et journalisme au Burundi à travers les histoires de vie de plusieurs journalistes burundais. es, basé. e. s au Burundi et exilé. e. s en Belgique, ayant travaillé des années 1970 à aujourd'hui. Liant ensemble les histoires de journalistes hutu. e. s, tutsi. e. s, ganwas, venant de médias publics et privés, ce livre veut contribuer à une compréhension plus complète de l'histoire du journalisme au Burundi par la perspective, peu connue, de celles et ceux qui en ont été les protagonistes.