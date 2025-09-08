Inscription
Histoire(s) vécue(s) du journalisme au Burundi

Antea Paviotti

Faire du journalisme au Burundi, ce n'est pas chose facile. Le pays a vécu plusieurs conflits et épisodes de violence qui ont affecté parfois lourdement la manière dont le journalisme était - et est - fait, influençant la neutralité prétendue du regard des journalistes, les motivations d'un. e jeune à intégrer la profession, ou ses raisons pour la quitter. Histoire(s) vécue(s) du journalisme au Burundi met en lumière le lien intime entre histoire et journalisme au Burundi à travers les histoires de vie de plusieurs journalistes burundais. es, basé. e. s au Burundi et exilé. e. s en Belgique, ayant travaillé des années 1970 à aujourd'hui. Liant ensemble les histoires de journalistes hutu. e. s, tutsi. e. s, ganwas, venant de médias publics et privés, ce livre veut contribuer à une compréhension plus complète de l'histoire du journalisme au Burundi par la perspective, peu connue, de celles et ceux qui en ont été les protagonistes.

Par Antea Paviotti
Chez Editions Academia

Antea Paviotti

Editions Academia

Ouvrages généraux

Histoire(s) vécue(s) du journalisme au Burundi

Antea Paviotti

Paru le 08/09/2025

226 pages

Editions Academia

20,50 €

9782806138804
