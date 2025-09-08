Inscription
#Album jeunesse

Un enfant discret

Andie Powers, Betsy Petersen, Benjamin Kuntzer

ActuaLitté
Emile n'est pas timide ; il est discret. Ce petit garçon s'adresse directement au lecteur pour lui parler de sa vie, de son monde intérieur. Certes, il est discret, calme, un peu réservé mais cela ne veut pas dire qu'il ne déborde pas d'imagination et de créativité. Sous une apparence calme et tranquille, il est curieux de tout et développe une vie intérieure très intense. Ce récit met à l'honneur la discrétion et la gentillesse, des valeurs parfois peu mises en avant mais indispensables pour être une belle personne.

Par Andie Powers, Betsy Petersen, Benjamin Kuntzer
Chez Piktos Jeunesse

|

Auteur

Andie Powers, Betsy Petersen, Benjamin Kuntzer

Editeur

Piktos Jeunesse

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Un enfant discret

Andie Powers, Betsy Petersen trad. Benjamin Kuntzer

Paru le 08/09/2025

32 pages

Piktos Jeunesse

14,50 €

9782487827141
