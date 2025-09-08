Un enfant discret

Emile n'est pas timide ; il est discret. Ce petit garçon s'adresse directement au lecteur pour lui parler de sa vie, de son monde intérieur. Certes, il est discret, calme, un peu réservé mais cela ne veut pas dire qu'il ne déborde pas d'imagination et de créativité. Sous une apparence calme et tranquille, il est curieux de tout et développe une vie intérieure très intense. Ce récit met à l'honneur la discrétion et la gentillesse, des valeurs parfois peu mises en avant mais indispensables pour être une belle personne.