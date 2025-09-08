Inscription
#Essais

Sauvons la royauté !

Ghislaine Riccio

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Palais des Tuileries, 10 août 1792 : A bas veto ! A bas le gros cochon ! Déchéance ! Vive la Nation ! " Une meute hurlante envahit la demeure royale, pillant, massacrant les gardes suisses, vociférant des insultes. Un carnage ! Pour protéger sa famille, le roi Louis XVI a finalement suivi les conseils du procureur syndic et s'est réfugié à l'Assemblée. Hélas, personne ne retournera au palais. Ce 10 août 1792, la monarchie n'est plus. La famille royale sera enfermée au Temple. Le roi y préparera son procès, rédigera son testament et en partira un matin de janvier 1793 pour l'échafaud. En août, la reine Marie-Antoinette sera transférée à la prison de la Conciergerie, de sinistre réputation. Pourtant, dans l'ombre, des fidèles oeuvrent : Fersen, l'Ami si tendre, tentera de rallier l'Europe à sa cause, le baron de Batz, descendant de d'Artagnan, se démènera comme un diable pour sauver les souverains. Son arme ? L'argent. Il achètera les conventionnels importants : Danton, Barère, Hébert fondateur du Père Duchesne, et même le duc d'Orléans qui n'hésitera pas à voter la mort de son cousin le roi. Il s'acoquinera avec les pires "factieux" de la Révolution, enrôlera Michonis, l'administrateur des prisons, pour parvenir à ses fins. Il complotera, risquera sa vie, celle de ses fidèles dans des projets insensés. Il perdra une grande partie de sa fortune. Dans un ultime sursaut, le bourreau Sanson apportera son aide, de même que Charlotte Atkyns, qui courageusement offrira de prendre la place de la prisonnière mais n'essuiera qu'un royal refus. Du 10 août 1792, à l'exécution de Marie-Antoinette, une épopée flamboyante où complots et trahisons s'entremêlent pour sauver la royauté.

Par Ghislaine Riccio
Chez Fernand Lanore

|

Auteur

Ghislaine Riccio

Editeur

Fernand Lanore

Genre

Révolution française

Paru le 08/09/2025

224 pages

13,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9782382732021
