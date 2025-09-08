Inscription
Charlotte Corday

Antoine Vaucheret

Charlotte Corday lève son coutelas et frappe Marat dans sa baignoire. Quelques jours plus tard elle est guillotinée. Elle a cru libérer la France de la terreur, il n'en est rien ! Parcourant cet épisode de la Révolution française, Antoine Vaucheret nous livre une expression du chemin de la jeune normande dont le destin s'inscrit dans la droite ligne des tragédies de son ancêtre Corneille. Reconstituant son histoire à partir de documents et de divers écrits la concernant, l'auteur fait un récit imagé du parcours meurtrier de cette enfant de la petite noblesse normande, sans oublier d'éclairer la personne de sa victime. C'est un récit qui traverse l'époque révolutionnaire et recentre Charlotte Corday dans son intimité.

Par Antoine Vaucheret
Chez Fernand Lanore

Auteur

Antoine Vaucheret

Editeur

Fernand Lanore

Genre

Ouvrages généraux

Charlotte Corday

Antoine Vaucheret

Paru le 08/09/2025

208 pages

Fernand Lanore

12,50 €

9782382731994
