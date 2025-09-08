Inscription
Mes lectures de vies antérieures

Jean-Didier

ActuaLitté
Le karma introduit la notion de réincarnation. Nous vivons tous des centaines de vies, au cours desquelles de multiples expériences se présentent à nous. Le but de l'exercice est de les "réussir" , une par une, afin de ne pas avoir à les revivre dans une vie prochaine. Etant dans un processus long d'apprentissage, il est bien entendu rare de passer l'épreuve avec succès dès la première fois, même si l'Univers nous envoie toujours ce que nous sommes en mesure de supporter. Dès lors, notre bagage karmique se charge d'acquis et de lacunes qui nous serviront tout au long de notre parcours. A nous de transmuter nos lacunes pour se libérer. Dans cet ouvrage, le célèbre médium Jean-Didier nous partage 115 lectures de vies antérieures - qu'il a réalisées lors de séances -, afin de nous permettre de comprendre comment le karma agit sur une personne. Les situations présentées feront écho à tout un chacun, que ce soit dans les domaines professionnel, personnel, familial ou sentimental. Les actes de nos vies antérieures influencent notre incarnation présente. Avec ce livre, libérez-vous du passé grâce à l'éclairage de Jean-Didier !

Par Jean-Didier
Chez Hélios Editions

|

Auteur

Jean-Didier

Editeur

Hélios Editions

Genre

Esotérisme

Mes lectures de vies antérieures

Jean-Didier

Paru le 08/09/2025

141 pages

Hélios Editions

16,00 €

9782376880455
