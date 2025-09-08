Mes lectures de vies antérieures

Le karma introduit la notion de réincarnation. Nous vivons tous des centaines de vies, au cours desquelles de multiples expériences se présentent à nous. Le but de l'exercice est de les "réussir" , une par une, afin de ne pas avoir à les revivre dans une vie prochaine. Etant dans un processus long d'apprentissage, il est bien entendu rare de passer l'épreuve avec succès dès la première fois, même si l'Univers nous envoie toujours ce que nous sommes en mesure de supporter. Dès lors, notre bagage karmique se charge d'acquis et de lacunes qui nous serviront tout au long de notre parcours. A nous de transmuter nos lacunes pour se libérer. Dans cet ouvrage, le célèbre médium Jean-Didier nous partage 115 lectures de vies antérieures - qu'il a réalisées lors de séances -, afin de nous permettre de comprendre comment le karma agit sur une personne. Les situations présentées feront écho à tout un chacun, que ce soit dans les domaines professionnel, personnel, familial ou sentimental. Les actes de nos vies antérieures influencent notre incarnation présente. Avec ce livre, libérez-vous du passé grâce à l'éclairage de Jean-Didier !