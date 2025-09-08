Les Arbres fruitiers à l’épreuve du climat

Nos vergers sont mis à rude épreuve. Gels tardifs, sécheresses, canicules ou pluies surabondantes, tout autant de violences qui fragilisent les arbres fruitiers, compromettent leur santé et rendent les productions incertaines. Ils peinent désormais à s'adapter à ces bouleversements climatiques. Peut-on encore espérer des récoltes généreuses ? Oui, à condition de remettre en question nos pratiques et d'adopter une approche plus réfléchie. Dans cet ouvrage, Eric Dumont dresse un état des lieux de la situation, et propose des solutions concrètes pour retrouver des arbres en bonne santé, capables de produire durablement. Sélectionner les espèces adaptées, choisir des plants de qualité, repenser l'emplacement et le mode de culture, connaître les bons gestes et prodiguer les soins dès la plantation : autant de leviers essentiels pour garantir la résilience du verger. Ce guide pratique recommande également un large éventail de variétés fruitières. Il constitue un outil indispensable pour les amateurs et les professionnels désireux de cultiver un verger robuste, sain et autonome face aux défis climatiques d'aujourd'hui et de demain.