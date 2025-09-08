Et si la clé du bien-être résidait dans le mouvement ? Ce livre vous invite à explorer une vision novatrice du corps : un système énergétique subtil, à la croisée de la médecine traditionnelle chinoise, de la physique quantique et des pratiques psychocorporelles. Loin d'un simple manuel théorique, L'intelligence du corps en mouvement est un guide accessible, enrichi d'exercices, de conseils pratiques, de schémas explicatifs et de ressources multimédia. A travers une approche vivante et intuitive, Ambre Cazaudehore vous propose de redevenir acteur de votre santé. Elle vous montre comment le mouvement - physique, émotionnel, énergétique - est essentiel à l'équilibre global. Vous découvrirez comment les émotions influencent le corps, comment les méridiens et les chakras structurent notre vitalité, et pourquoi l'écoute du corps est la première étape vers la guérison. Cet ouvrage s'adresse à toute personne souhaitant mieux comprendre le lien entre le corps, l'esprit et l'univers. Il ouvre une porte vers une santé plus consciente, plus fluide, plus libre - à l'image de l'énergie qui circule en nous.