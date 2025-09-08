Cinquante merveilleux secrets d'alchimie

On s'accorde généralement à croire que toute la partie pratique de l'occultisme est venue en Europe par les Arabes. Les Arabes n'ont apporté chez nous les sciences qu'ils avaient reçues des gnostiques restés en Egypte, que longtemps après la prédication de la Gnose en Europe. Or la Gnose comprenait une partie magique. Qu'on se rappelle les miracles d'Apollonius de Thyane, de Simon le Magicien et des autres gnostiques célèbres, et l'on découvrira la véritable origine de cette philosophie hermétique, origine qui paraît si obscure au premier abord. L'alchimie représente donc bien la voie de transmission de la science occulte à travers l'Occident, voilà pourquoi nous allons maintenant nous occuper des travaux et des théories de ceux qui s'intitulaient les fils d'Hermès. Nous aurons donc à voir successivement : 1° Le but exotérique des alchimistes, - la pierre philosophale, - sa réalité et ce qu'on peut dire de sa préparation. 2° Les textes sur lesquels les alchimistes basent leurs opinions philosophiques, - la table d'Emeraude et ses explications. 3° L'explication des histoires symboliques qu'on trouve dans les traités d'alchimie.