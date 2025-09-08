Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Cinquante merveilleux secrets d'alchimie

Georges Phaneg, G. Phaneg

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On s'accorde généralement à croire que toute la partie pratique de l'occultisme est venue en Europe par les Arabes. Les Arabes n'ont apporté chez nous les sciences qu'ils avaient reçues des gnostiques restés en Egypte, que longtemps après la prédication de la Gnose en Europe. Or la Gnose comprenait une partie magique. Qu'on se rappelle les miracles d'Apollonius de Thyane, de Simon le Magicien et des autres gnostiques célèbres, et l'on découvrira la véritable origine de cette philosophie hermétique, origine qui paraît si obscure au premier abord. L'alchimie représente donc bien la voie de transmission de la science occulte à travers l'Occident, voilà pourquoi nous allons maintenant nous occuper des travaux et des théories de ceux qui s'intitulaient les fils d'Hermès. Nous aurons donc à voir successivement : 1° Le but exotérique des alchimistes, - la pierre philosophale, - sa réalité et ce qu'on peut dire de sa préparation. 2° Les textes sur lesquels les alchimistes basent leurs opinions philosophiques, - la table d'Emeraude et ses explications. 3° L'explication des histoires symboliques qu'on trouve dans les traités d'alchimie.

Par Georges Phaneg, G. Phaneg
Chez Editions maçonniques de France

|

Auteur

Georges Phaneg, G. Phaneg

Editeur

Editions maçonniques de France

Genre

Alchimie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cinquante merveilleux secrets d'alchimie par Georges Phaneg, G. Phaneg

Commenter ce livre

 

Cinquante merveilleux secrets d'alchimie

Georges Phaneg, G. Phaneg

Paru le 08/09/2025

102 pages

Editions maçonniques de France

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791097414375
9791097414375
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.