Piégée

Heather Hildenbrand

ActuaLitté
Je ne laisserai personne m'arracher ceux que j'aime. En fin de compte, la petite ville de Ridley Falls a tout ce dont j'ai toujours rêvé. J'y ai trouvé une famille, un foyer, des amis et même un petit ami. Enfin, un compagnon. Oui, c'est bizarre à dire, et pourtant... Mais au moment où le bonheur semble à portée de main, quelqu'un surgit pour tout me prendre à nouveau. Cette fois, ce ne sont pas Silas et ses brutes qui m'obligent à me battre pour rester ici. Ces gens le feraient passer pour un gentil scout. Ils sont bien plus dangereux, et prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent : moi. Quand Kai m'est arraché, je ne peux m'empêcher de me sentir responsable de tout ce qui arrive. Non seulement de son sort, mais aussi de celui de toute la meute. Et puis, il y a Drake. Il est prêt à tout pour éviter que la malédiction se brise, même si ça signifie me pousser à affronter mon compagnon pour le titre d'alpha. Mais j'en ai assez que les autres décident de ma vie. Je suis une louve solitaire, et j'ai assez donné. #Loups-Garous #Malédiction #Romance

Par Heather Hildenbrand
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Heather Hildenbrand

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Piégée

Heather Hildenbrand

Paru le 08/09/2025

368 pages

MXM Bookmark

19,00 €

9791038133822
