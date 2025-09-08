Je ne laisserai personne m'arracher ceux que j'aime. En fin de compte, la petite ville de Ridley Falls a tout ce dont j'ai toujours rêvé. J'y ai trouvé une famille, un foyer, des amis et même un petit ami. Enfin, un compagnon. Oui, c'est bizarre à dire, et pourtant... Mais au moment où le bonheur semble à portée de main, quelqu'un surgit pour tout me prendre à nouveau. Cette fois, ce ne sont pas Silas et ses brutes qui m'obligent à me battre pour rester ici. Ces gens le feraient passer pour un gentil scout. Ils sont bien plus dangereux, et prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent : moi. Quand Kai m'est arraché, je ne peux m'empêcher de me sentir responsable de tout ce qui arrive. Non seulement de son sort, mais aussi de celui de toute la meute. Et puis, il y a Drake. Il est prêt à tout pour éviter que la malédiction se brise, même si ça signifie me pousser à affronter mon compagnon pour le titre d'alpha. Mais j'en ai assez que les autres décident de ma vie. Je suis une louve solitaire, et j'ai assez donné. #Loups-Garous #Malédiction #Romance