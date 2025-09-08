Inscription
#Essais

Les tablettes d'émeraude de Thoth l'Atlante

Thoth, Maurice Doreal

ActuaLitté
L'histoire des Tablettes que vous allez découvrir dans les pages suivantes est étrange et dépasse l'entendement des scientifiques modernes. Leur ancienneté est stupéfiante, environ 36 000 ans. Leur auteur est Thoth, prêtre-roi atlante qui fonda une colonie dans l'ancienne Egypte après le naufrage de l'Atlantide. Immortel, sa grande sagesse lui permit de régner sur les diverses colonies atlantes, y compris celles d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Lorsqu'il quitta l'Egypte, il érigea la Grande Pyramide au-dessus de l'entrée des Grandes Salles de l'Amenti, y déposa ses archives et désigna des gardiens parmi les plus grands de son peuple pour protéger ses secrets. Plus tard, les descendants de ces gardiens devinrent les prêtres des pyramides, par lesquels Thoth fut déifié. Dans la légende, les Salles de l'Amenti sont devenues le monde souterrain, les salles des dieux, où l'âme passe après la mort pour être jugée. Ce précieux livre révèle également comment les secrets de ces Tablettes furent révélés aux temps modernes, après avoir été cachés si longtemps. Et ce, grâce à un ésotériste fondateur de l'Eglise de la Fraternité du Temple Blanc, Maurice Doréal qui reçut l'ordre de les renvoyer en Egypte et les publia pour la première fois en anglais en 1930. En précisant " Ces 15 Tablettes doivent être lues, non pas une fois, mais cent fois, car c'est la seule façon d'en révéler le sens véritable". Et ce, grâce à un ésotériste fondateur de l'Eglise de la Fraternité du Temple Blanc, Maurice Doréal qui après avoir reçu l'ordre de les renvoyer en Egypte, les traduisit, les interpréta et les publia pour la première fois en anglais en 1930.

Par Thoth, Maurice Doreal
Saint-Germain-Morya Inc.

|

Auteur

Thoth, Maurice Doreal

Editeur

Saint-Germain-Morya Inc.

Genre

Egypte

Les tablettes d'émeraude de Thoth l'Atlante

Thoth trad. Maurice Doreal

Paru le 08/09/2025

178 pages

Saint-Germain-Morya Inc.

20,00 €

9782923568638
