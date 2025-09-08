Inscription
Ce que la santé m'a appris

Denise Ouellet

Pendant sa carrière comme infirmière en milieu hospitalier, en gynécologie-obstétrique, en pédiatrie, en gériatrie, en salle d'opération et à l'urgence, Denise Ouellet fut confrontée à de multiples questionnements quant à la maladie et à la guérison. Pourquoi la maladie apparaissait-elle chez une personne alors qu'une autre demeurait en parfaite santé ? Pourquoi la guérison survenait-elle pour l'un et pas pour l'autre ? Quel rôle chaque patient avait-il dans le recouvrement de la santé ? Grande observatrice de l'être humain et de la vie, Denise quitta le domaine hospitalier pour oeuvrer d'une autre manière auprès des gens. Elle expérimenta d'autres outils d'interventions, comme la massothérapie, la relation d'aide et l'enseignement. Sa recherche constante du sens de la maladie alimenta sans cesse sa quête du sens de la vie, ce qui l'amena tout naturellement à explorer la spiritualité. A l'aube de ses 80 ans, elle nous propose un retour sur ce qu'elle a compris de toutes ses années d'observation de la vie et de la santé. Au détour d'anecdotes révélatrices, elle nous partage sa vision et ses trucs pour préserver une forme resplendissante même à son âge. On découvre son sens de l'émerveillement, sa curiosité pour apprendre toujours plus, sa passion pour l'activité physique (notamment la course à pied qu'elle pratique régulièrement depuis sa jeunesse), sa compréhension de l'être humain et sa quête spirituelle.

Par Denise Ouellet
Chez Dauphin blanc

|

Auteur

Denise Ouellet

Editeur

Dauphin blanc

Genre

Garder la forme

Ce que la santé m'a appris

Denise Ouellet

Paru le 08/09/2025

158 pages

Dauphin blanc

22,00 €

9782897886608
