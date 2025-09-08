Inscription
Un bien-être entre vos mains

Angélique Vogt

Vaste domaine, le développement personnel ne cesse de s'enrichir et il devient parfois complexe de s'y retrouver. Angélique Vogt, passionnée de pédagogie et de bien-être, a pour optique de vous proposer une approche pas à pas et méthodique, afin que vous puissiez apprendre à vous écouter tout en douceur. Après le succès de Un Livre qui vous veut du bien, cet ouvrage vient apporter de nouvelles ressources permettant d'explorer les zones d'ombre de sa personnalité et de ses émotions, afin de faire de notre richesse intérieure un atout de tous les jours. Dans ce livre, vous trouverez des exercices pratiques pour vous aider à développer vos compétences de communication bienveillante, de gestion des émotions et d'autosuggestion. Vous apprendrez également comment explorer toutes les facettes de votre personnalité, vous aligner avec elles pour d'éclairer votre quotidien. Avec ce guide complet, vous êtes sur la bonne voie pour améliorer votre vie personnelle et professionnelle.

Par Angélique Vogt
Chez Bussière

|

Auteur

Angélique Vogt

Editeur

Bussière

Genre

Réussite personnelle

Un bien-être entre vos mains

Angélique Vogt

Paru le 08/09/2025

151 pages

Bussière

16,00 €

9782850909269
© Notice établie par ORB
