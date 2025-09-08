Inscription
Pilates avec le ballon - Une méthode douce pour un corps tonique et équilibré - Plus de 200 positions avec le ballon

Colleen Craig

Découvrez une approche innovante et accessible du Pilates grâce à l'exercice du ballon ! Colleen Craig, enseignante diplômée en Pilates, vous propose une méthode unique alliant les principes fondamentaux du Pilates aux bienfaits du ballon d'exercice. Sans équipement coûteux ni abonnement en salle de sport, améliorez votre posture, tonifiez votre corps et gagnez en souplesse, tout en douceur et en harmonie avec votre respiration. Grâce à Pilates avec le ballon, vous apprendrez à : corriger et améliorer votre posture en raffermissant et en tonifiant les muscles de l'abdomen, des fessiers, du bassin et du dos, pour favoriser un bon maintien de l'ensemble du corps ; développer votre souplesse et allonger votre colonne vertébrale ; détendre les muscles raides (nuque, épaules, dos). Tonifier les muscles relâchés (abdominaux, fessiers) afin d'équilibrer la musculature et se débarrasser des tensions ; éliminer le stress grâce à une technique de respiration procurant énergie et bien-être ; améliorer sa coordination et prévenir les blessures dues à de mauvaises postures. Que vous soyez sportif accompli ou débutant en quête de bien-être, cette méthode s'adapte à tous et vous accompagne vers un corps plus fort, plus souple et plus équilibré. Transformez votre entraînement et découvrez une nouvelle façon de bouger avec Pilates avec le ballon !

Par Colleen Craig
Chez Exclusif

Auteur

Colleen Craig

Editeur

Exclusif

Genre

Cosmétiques, coiffure

Pilates avec le ballon - Une méthode douce pour un corps tonique et équilibré - Plus de 200 positions avec le ballon

Colleen Craig

Paru le 12/01/2026

176 pages

Exclusif

18,00 €

9782848911984
© Notice établie par ORB
