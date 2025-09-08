Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'oracle des Fleurs de Bach

Emilie Porte, Sylvaine Dumesnil

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entrez dans la magie des fleurs de Bach, ces guérisseuses de l'âme ! Si les fleurs de Bach, qui nous conduisent au coeur de nos émotions, sont maintenant bien connues, Emilie Porte propose d'aller plus loin et d'établir un lien intime, personnel avec les élixirs floraux. Grâce à cet oracle, il devient possible d'identifier simplement nos émotions négatives afin de les transformer et de s'en libérer. Les 39 cartes et le livre qui les accompagne présentent les types de personnalité reliées aux fleurs, dévoilent nos états d'âme, nos comportements et nous révèlent notre élixir floral du moment. Des associations avec les signes astrologiques, les huiles essentielles et les minéraux, des mantras et des actes libératoires symboliques soutiennent l'effet bénéfique des fleurs. Enfin, les tirages favorisent les prises de conscience et la mise en lumière de nos potentiels.

Par Emilie Porte, Sylvaine Dumesnil
Chez Editions Jacques Grancher

|

Auteur

Emilie Porte, Sylvaine Dumesnil

Editeur

Editions Jacques Grancher

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'oracle des Fleurs de Bach par Emilie Porte, Sylvaine Dumesnil

Commenter ce livre

 

L'oracle des Fleurs de Bach

Emilie Porte

Paru le 08/09/2025

176 pages

Editions Jacques Grancher

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782733915936
9782733915936
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.