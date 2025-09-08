L'oracle des Fleurs de Bach

Entrez dans la magie des fleurs de Bach, ces guérisseuses de l'âme ! Si les fleurs de Bach, qui nous conduisent au coeur de nos émotions, sont maintenant bien connues, Emilie Porte propose d'aller plus loin et d'établir un lien intime, personnel avec les élixirs floraux. Grâce à cet oracle, il devient possible d'identifier simplement nos émotions négatives afin de les transformer et de s'en libérer. Les 39 cartes et le livre qui les accompagne présentent les types de personnalité reliées aux fleurs, dévoilent nos états d'âme, nos comportements et nous révèlent notre élixir floral du moment. Des associations avec les signes astrologiques, les huiles essentielles et les minéraux, des mantras et des actes libératoires symboliques soutiennent l'effet bénéfique des fleurs. Enfin, les tirages favorisent les prises de conscience et la mise en lumière de nos potentiels.