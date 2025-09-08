Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Demain...

Marc Halévy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si l'économie n'était qu'un moyen parmi d'autres - et non la finalité de nos sociétés ? A travers ce nouvel essai incisif, Marc Halévy s'attaque au dogme de l'économisme, cette vision réductrice qui place la croissance, le profit et la consommation au coeur de toute organisation humaine. Il démontre, avec rigueur et clarté, que la réduction du monde à ses dimensions économiques conduit à une impasse existentielle, sociale et écologique. Dans une époque marquée par la raréfaction des ressources, la surconsommation, la crise du sens et la saturation des systèmes politiques, " Demain... un nouvel économisme " propose une boussole pour un changement de paradigme. Marc Halévy y plaide pour une société fondée sur la frugalité, la joie intérieure, la responsabilité individuelle et le respect du vivant. Il appelle à une mutation civilisationnelle fondée sur huit principes régénérateurs : eudémonisme, spiritualisme, autonomisme, réticularisme, holisme, optimalisme, frugalisme et écosophisme. Un texte puissant, à la fois philosophique, politique et pratique, pour penser une nouvelle forme d'abondance : sobre, immatérielle, durable... et profondément humaine.

Par Marc Halévy
Chez Editions Transition

|

Auteur

Marc Halévy

Editeur

Editions Transition

Genre

Economie (essai)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Demain... par Marc Halévy

Commenter ce livre

 

Demain...

Marc Halévy

Paru le 08/09/2025

158 pages

Editions Transition

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490339297
9782490339297
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.