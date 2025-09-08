Et si l'économie n'était qu'un moyen parmi d'autres - et non la finalité de nos sociétés ? A travers ce nouvel essai incisif, Marc Halévy s'attaque au dogme de l'économisme, cette vision réductrice qui place la croissance, le profit et la consommation au coeur de toute organisation humaine. Il démontre, avec rigueur et clarté, que la réduction du monde à ses dimensions économiques conduit à une impasse existentielle, sociale et écologique. Dans une époque marquée par la raréfaction des ressources, la surconsommation, la crise du sens et la saturation des systèmes politiques, " Demain... un nouvel économisme " propose une boussole pour un changement de paradigme. Marc Halévy y plaide pour une société fondée sur la frugalité, la joie intérieure, la responsabilité individuelle et le respect du vivant. Il appelle à une mutation civilisationnelle fondée sur huit principes régénérateurs : eudémonisme, spiritualisme, autonomisme, réticularisme, holisme, optimalisme, frugalisme et écosophisme. Un texte puissant, à la fois philosophique, politique et pratique, pour penser une nouvelle forme d'abondance : sobre, immatérielle, durable... et profondément humaine.