Les voyageurs

Dominique Esse

ActuaLitté
L'histoire de deux jeunes adolescents qui, conseillés par un étrange libraire, vont lire un livre fantastique leur permettant de voyager à travers quelques épisodes de cette mythologie. Chaque chapitre de ce livre magique va les amener à rencontrer des personnages tels le Minotaure, Dédale et Icare, Perséphone et Zeus, Hermès, Asclépios, Dionysos, et les propulser dans un monde fantastique duquel ils ne pourront revenir que s'ils réussissent à résoudre des énigmes, au moyen d'indices, tel un escape game. " Au pays des Lamina " est la suite de l'Immersion dans la mythologie grecque, mais cette fois en y découvrant les personnages célèbres de la mythologie basque. Nos deux héros ont grandi, se retrouvent ensemble dans un superbe château basque, protégé par un gardien tout aussi impressionnant et ami du libraire du premier tome.

Par Dominique Esse
Chez Hugo Stern Editions

Auteur

Dominique Esse

Editeur

Hugo Stern Editions

Genre

Mondes fantastiques

Les voyageurs

Dominique Esse

Paru le 08/09/2025

188 pages

Hugo Stern Editions

19,80 €

9782383931058
© Notice établie par ORB
