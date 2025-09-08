L'au-delà révélé

Anne-Marie Lizano, médium depuis l'enfance ne rencontre l'au-delà que plus tard, lors d'un songe où lui est révélé sa maladie. Elle se reconnecte au monde invisible et communique aujourd'hui avec ses guides spirituels, des êtres de lumière ou des esprits, quel que soit le nom que nous leur donnons. C'est alors un véritable dialogue qui s'instaure évoquant nos nombreux questionnements sur l'au-delà auxquels les guides apportent des réponses claires et bienveillantes. A travers ces brefs chapitres, chacun trouvera ses réponses sur le monde de la médiumnité et pourra ainsi trouver le chemin de l'éveil.