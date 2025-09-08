Inscription
Les messagers du rêve

Vanessa Escalante

Le chemin initiatique de Vanessa Escalante débute par sa rencontre avec les derniers plus grands traqueurs aborigènes en 2005. Il naît alors pour ces peuples autochtones, une passion qui ne la quittera plus. Avec sa caméra de documentariste, elle est non seulement acceptée, mais aussi initiée dans "le Temps du Rêve" , un univers spirituel millénaire méconnu des Occidentaux et des colons, qui unit les mondes humains et non-humains dans le visible et l'invisible. Par son écoute profonde de leur parole, adoubée par les anciens et les ancêtres, Vanessa Escalante va voir sa vie et sa vision du monde, de la vie et de la mort, transformées à jamais. A son tour, elle nous en transmet l'essence même dans ce livre, portant ainsi la voix des peuples aborigènes qu'elle a rencontrés. "Un ouvrage d'une qualité rare, à la fois inédit et remarquable : un trésor". extrait de la préface de Laurent Huguelit.

Par Vanessa Escalante
Chez De tout & du tout

Auteur

Vanessa Escalante

Editeur

De tout & du tout

Genre

Ethnologie et anthropologie

Les messagers du rêve

Vanessa Escalante

Paru le 08/09/2025

122 pages

De tout & du tout

12,00 €

9782958807023
