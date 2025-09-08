Inscription
#Roman francophone

Le leader égaré

Jean-François Henri

ActuaLitté
Gustave Hains reprend connaissance dans une chambre d'hôpital, privé de tous ses souvenirs. Malgré le retour graduel de sa mémoire, il n'arrive qu'à retracer des épisodes en noir et blanc de ses succès passés. Une étrange quête parsemée de serpents à dompter, d'échelles à gravir et de fabuleuses synchronicités confrontera ses illusions. Il comprendra peu à peu que sa récente période d'amnésie avait débuté il y a longtemps, bien avant son accident. Sa tête avait oublié. Mais pas son corps ni son coeur et encore moins son âme. Ce récit raconte de façon imagée le parcours, à la fois magique et anodin, singulier et commun, d'un leader poursuivant son ombre sans se rendre compte qu'il tente de lui échapper. Gustave découvrira qu'il vit sous l'emprise d'un funeste oignon intérieur empêchant non seulement la couleur d'épouser ses souvenirs, mais qui dicte également ses impostures et ensorcelle ses choix. Cette fiction inspirante est ancrée dans la réalité de multiples leaders observés et côtoyés au cours des années. Loin d'être dramatique, bien que réflexive, parfois humoristique, elle réchauffe le coeur et touche l'âme, sans pour autant embourber l'esprit.

Par Jean-François Henri
Chez Performance Edition

|

Auteur

Jean-François Henri

Editeur

Performance Edition

Genre

Littérature française

Le leader égaré

Jean-François Henri

Paru le 08/09/2025

256 pages

Performance Edition

18,00 €

ActuaLitté
9782925524083
