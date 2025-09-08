Le leader égaré

Gustave Hains reprend connaissance dans une chambre d'hôpital, privé de tous ses souvenirs. Malgré le retour graduel de sa mémoire, il n'arrive qu'à retracer des épisodes en noir et blanc de ses succès passés. Une étrange quête parsemée de serpents à dompter, d'échelles à gravir et de fabuleuses synchronicités confrontera ses illusions. Il comprendra peu à peu que sa récente période d'amnésie avait débuté il y a longtemps, bien avant son accident. Sa tête avait oublié. Mais pas son corps ni son coeur et encore moins son âme. Ce récit raconte de façon imagée le parcours, à la fois magique et anodin, singulier et commun, d'un leader poursuivant son ombre sans se rendre compte qu'il tente de lui échapper. Gustave découvrira qu'il vit sous l'emprise d'un funeste oignon intérieur empêchant non seulement la couleur d'épouser ses souvenirs, mais qui dicte également ses impostures et ensorcelle ses choix. Cette fiction inspirante est ancrée dans la réalité de multiples leaders observés et côtoyés au cours des années. Loin d'être dramatique, bien que réflexive, parfois humoristique, elle réchauffe le coeur et touche l'âme, sans pour autant embourber l'esprit.