43 tours de cartes bluffants

Collectif, Fantaisium, François Montmirel

Vous avez apprécié les " 40 Tours de Cartes Bluffants ", vous avez aimé les " 41 Tours de Cartes Bluffants ", vous avez raffolé des " 42 Tours de Cartes Bluffants "... vous aurez le coup de foudre pour ces " 43 Tours de Cartes Bluffants " ! Dans ce quatrième opus, les plus grands spécialistes des cartes se sont donné rendez-vous pour des tours davantage tournés vers la magie mentale. Prédiction, divination, lecture mentale, coïncidence... Avec ces tours, vous allez entrer dans les pensées du spectateur ! Un manuel clairement expliqué avec de nombreuses illustrations et photos. Des tours que l'on peut réaliser dès l'âge de 8 ans... chaudement recommandés aux adultes pour distraire leur famille et leurs amis ! Plus de 100 photos couleur Préface de François Montmirel, grand spécialiste des jeux et de la magie.

Par Collectif, Fantaisium, François Montmirel
Chez Fantaisium

Auteur

Collectif, Fantaisium, François Montmirel

Editeur

Fantaisium

Genre

Prestidigitation

43 tours de cartes bluffants

Collectif, Fantaisium, François Montmirel

Paru le 08/09/2025

202 pages

Fantaisium

20,00 €

9782917425602
