Vous avez apprécié les " 40 Tours de Cartes Bluffants ", vous avez aimé les " 41 Tours de Cartes Bluffants ", vous avez raffolé des " 42 Tours de Cartes Bluffants "... vous aurez le coup de foudre pour ces " 43 Tours de Cartes Bluffants " ! Dans ce quatrième opus, les plus grands spécialistes des cartes se sont donné rendez-vous pour des tours davantage tournés vers la magie mentale. Prédiction, divination, lecture mentale, coïncidence... Avec ces tours, vous allez entrer dans les pensées du spectateur ! Un manuel clairement expliqué avec de nombreuses illustrations et photos. Des tours que l'on peut réaliser dès l'âge de 8 ans... chaudement recommandés aux adultes pour distraire leur famille et leurs amis ! Plus de 100 photos couleur Préface de François Montmirel, grand spécialiste des jeux et de la magie.