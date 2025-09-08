Ascendance Tome 1 Le prophète

Dans les rues sombres de Fort Lee, non loin de New-York, une ombre terrifiante rôde, semant la terreur et la mort. Surnommé "Le Prophète" , ce tueur en série échappe aux forces de l'ordre, défiant toute logique et laissant derrière lui une trace de sang dans cette petite communauté banlieusarde. Néanmoins, dans l'ombre de ce cauchemar, une figure émerge, prête à affronter le mal qui menace la ville. Phoenix Swan, détective à la criminelle, se lance dans une traque effrénée pour capturer le tueur avant qu'il ne frappe à nouveau. Déterminée et audacieuse, elle plonge dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine, cherchant désespérément des indices pour démasquer ce meurtrier. Cependant, ce qu'elle découvre va au-delà de ses pires cauchemars... Ce premier tome de la série Ascendance vous plongera au coeur de l'un de mes personnages principaux qui évoluera dans l'univers palpitant de la littérature multigenre d'Ellyxia Castle.