#Essais

L'insupportable au quotidien

Gérard Ostermann, Guy Lesoeurs, Patrick Lemoine

ActuaLitté
Guy Lesoeurs et Gérard Ostermann ont l'habitude d'écrire ensemble des articles et d'animer des conférences dans le domaine de la santé et sur des sujets divers de société. Ils ont eu l'idée de coordonner cet ouvrage pluriel, intitulé "L'insupportable au quotidien" , co-écrit par treize contributeurs qui ne gardent pas leur plume à couvert et stigmatisent, chacun à leur façon, avec franc-parler, humour souvent décalé et style, ce qui les importune dans la vie quotidienne. Des trottinettes aux tics de langage en passant par les téléphones intempestifs et ... la pénurie médicale chronique. Patrick Lemoine qui a écrit la préface, a également contribué avec deux articles au caractère démangeant. Le contenu de cet ouvrage collectif qui vient à point pour refléter de ce qui gratte plus ou moins fortement dans la vie de tous les jours à savoir tout sujet qui nous fait réagir et que l'on peut dénoncer tout en le prenant néanmoins avec philosophie, poésie, dérision et tolérance... obligée.

Par Gérard Ostermann, Guy Lesoeurs, Patrick Lemoine
Chez Satas

|

Auteur

Gérard Ostermann, Guy Lesoeurs, Patrick Lemoine

Editeur

Satas

Genre

Ouvrages généraux

L'insupportable au quotidien

Gérard Ostermann, Guy Lesoeurs

Paru le 08/09/2025

194 pages

Satas

16,00 €

ActuaLitté
9782872932962
© Notice établie par ORB
