Guy Lesoeurs et Gérard Ostermann ont l'habitude d'écrire ensemble des articles et d'animer des conférences dans le domaine de la santé et sur des sujets divers de société. Ils ont eu l'idée de coordonner cet ouvrage pluriel, intitulé "L'insupportable au quotidien" , co-écrit par treize contributeurs qui ne gardent pas leur plume à couvert et stigmatisent, chacun à leur façon, avec franc-parler, humour souvent décalé et style, ce qui les importune dans la vie quotidienne. Des trottinettes aux tics de langage en passant par les téléphones intempestifs et ... la pénurie médicale chronique. Patrick Lemoine qui a écrit la préface, a également contribué avec deux articles au caractère démangeant. Le contenu de cet ouvrage collectif qui vient à point pour refléter de ce qui gratte plus ou moins fortement dans la vie de tous les jours à savoir tout sujet qui nous fait réagir et que l'on peut dénoncer tout en le prenant néanmoins avec philosophie, poésie, dérision et tolérance... obligée.