Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'Oracle de la Pyramide - Coffret

Stéphanie Bellecourt

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les lames sont issues du symbolisme de l'Egypte ancienne. Faciles à interpréter, elles projettent d'entrée dans le monde de la voyance et permettent d'obtenir des clichés d'une grande netteté. Vous réussirez rapidement grâce à l'Oracle de la Pyramide des tirages d'une exceptionnelle qualité. Il révèle dans toute sa splendeur la mentalité des anciens égyptiens et leurs rapports aux animaux, aux plantes, à certains objets cultes, aux étoiles, au soleil... Différent de nombreux autres oracles, il met l'accent sur la femme, la fécondité, la prière, la trahison, la sexualité, l'audace... autant de sujets révélateurs du contexte actuel de notre vie moderne et qui crée un lien étrange avec les grands principes spirituels qui guidaient l'Egypte ancienne. Un oracle réalisé dans des teintes pastel.

Par Stéphanie Bellecourt
Chez Exclusif

|

Auteur

Stéphanie Bellecourt

Editeur

Exclusif

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Oracle de la Pyramide - Coffret par Stéphanie Bellecourt

Commenter ce livre

 

L'Oracle de la Pyramide - Coffret

Stéphanie Bellecourt

Paru le 07/10/2025

Exclusif

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782848912165
9782848912165
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.