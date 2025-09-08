L'Oracle de la Pyramide - Coffret

Les lames sont issues du symbolisme de l'Egypte ancienne. Faciles à interpréter, elles projettent d'entrée dans le monde de la voyance et permettent d'obtenir des clichés d'une grande netteté. Vous réussirez rapidement grâce à l'Oracle de la Pyramide des tirages d'une exceptionnelle qualité. Il révèle dans toute sa splendeur la mentalité des anciens égyptiens et leurs rapports aux animaux, aux plantes, à certains objets cultes, aux étoiles, au soleil... Différent de nombreux autres oracles, il met l'accent sur la femme, la fécondité, la prière, la trahison, la sexualité, l'audace... autant de sujets révélateurs du contexte actuel de notre vie moderne et qui crée un lien étrange avec les grands principes spirituels qui guidaient l'Egypte ancienne. Un oracle réalisé dans des teintes pastel.