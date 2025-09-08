Mes 21 jours de reiki

Après une initiation au Reiki, quel que soit le degré, il est essentiel de pratiquer 21 jours d'autotraitement afin d'intégrer pleinement les enseignements reçus. L'autotraitement est un pilier fondamental du Reiki. Pourtant, après l'euphorie de chaque initiation, nombreux sont ceux qui se sentent perdus face à la pratique quotidienne, malgré le manuel remis en fin de stage. Ce cahier a été conçu pour vous guider pas à pas durant cette période, telle une extension bienveillante de la main de votre Maître Reiki. Au fil de ces 21 jours, chaque chapitre explore un thème spécifique et propose des exercices pratiques et accessibles, qui ne vous prendront que 10 minutes. Grâce à plusieurs niveaux de lecture adaptés à chaque degré d'initiation, ce cahier vous permettra d'avancer à votre rythme et de mesurer votre évolution. Vous pourrez ainsi le consulter à chaque nouvelle étape de votre parcours Reiki. Que vous soyez novice ou Maître Enseignant, ce cahier sera un compagnon précieux, vous invitant, avec humilité, à la réflexion sur votre chemin intérieur.