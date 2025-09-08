Inscription
#Album jeunesse

Mabon

Alexandra MacCorvus, Solène Chaudois

ActuaLitté
Bienvenue dans la collection Mes petites célébrations magiques, où chaque livre t'invite à découvrir et célébrer un des huit sabbats qui rythment l'année. As-tu déjà remarqué comme la nature change au fil des saisons ? Les jours rallongent après l'hiver, les fleurs s'épanouissent au printemps, l'été apporte des journées ensoleillées... Puis les jours et les nuits s'équilibrent, les feuilles prennent des teintes dorées et la nature nous offre ses dernières récoltes... L'automne est là et avec lui, Mabon ! Dans ce tome, plonge dans l'univers enchanté du sabbat automnal et découvre : un conte merveilleux inspiré des traditions de l'équinoxe d'automne ; des recettes délicieuses pour préparer un véritable festin de Mabon ; comment créer une couronne de feuilles célébrant les ressources de la nature ; un tirage pour un moment de partage et de réflexion sur ce que la saison t'inspire ; des recommandations de livres, séries et films pour t'immerger dans l'ambiance chaleureuse de ce sabbat. C'est parti pour un voyage enchanté à la découverte des traditions et des merveilles de l'automne, pour célébrer la magie des saisons avec bienveillance et créativité !

Par Alexandra MacCorvus, Solène Chaudois
Chez Piktos Jeunesse

|

Auteur

Alexandra MacCorvus, Solène Chaudois

Editeur

Piktos Jeunesse

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Mabon

Alexandra MacCorvus, Solène Chaudois

Paru le 08/09/2025

48 pages

Piktos Jeunesse

15,00 €

