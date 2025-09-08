Inscription
#Essais

Une voie vers la meilleure version de soi-même

Juliette Allais

ActuaLitté
Juliette Allais (auteure du best-seller Marche où la vie t'ensoleille 60 000 ex), nous initie à l'astro-psycho-thérapie : une voie de compréhension (de ce qui nous arrive) et de libération (des liens) qui nous mène vers un véritable accomplissement de Soi. "Quelle révélation ! moi qui ne croyait pas à l'astrologie, j'en suis tombé de ma chaise ! Quand Juliette m'a fait la lecture psycho-analytique de mon thème astral de naissance, les sujets qu'elle a mis en lumière ont été d'une telle pertinence, avec une telle justesse et précision, que j'en suis resté bouche-bée... Mais le même phénomène s'est répété chaque année, lors du décryptage de mon thème astral d'anniversaire ! Toutes mes réticences (d'origine universitaire) ont fondu, et nos échanges ont ensuite modifié ma compréhension du monde et de ses mystères, et m'ont amené à voir autrement la notion d''accomplissement de Soi. Un grand merci Juliette ! " Pierre Moniz-Barreto (auteur, éditeur, formateur spirituel). Dans ce livre hautement initiatique, Juliette nous offre l'opportunité de devenir le metteur en scène de notre existence, en connivence avec la compagnie de théâtre astral qui habite en nous : tout une galerie d'étranges personnages symboliques - de Mercure à Neptune en passant par le Sagittaire et la Vierge - qui ont leur place dans notre personnalité profonde et qui rythment notre psyché au fil des années et des défis de vie qui jalonnent notre parcours terrestre. Un petit ouvrage majeur.

Chez Les ouvreurs de mondes

Auteur

Juliette Allais

Editeur

Les ouvreurs de mondes

Genre

Astrologie

Paru le 08/09/2025

120 pages

Les ouvreurs de mondes

15,90 €

9782487001176
