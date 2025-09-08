Sainte Karba du Lys

Dès sa petite enfance, Marie se retrouve avec un beau-père maltraitant. Plus tard, suite à sa demande, les services sociaux lui refusent le droit d'aller vivre chez sa grand-mère. Bientôt placée en foyer, elle va rencontrer une fille plus âgée, qui lui propose de participer à une juteuse activité d' "Atmosphère models" . Sa nouvelle amie l'entraîne dans un jeu dangereux dont Marie croit maîtriser les règles. Les petits chaperons rouges portent désormais des joggings écarlates mais rencontrent toujours les méchants loups de la forêt urbaine. Trahie par ceux qu'elles considéraient comme des alliés, Marie Fayet n'a qu'une idée : s'en sortir, survivre, et régler ses comptes. La vie de Marie est un lit de roses mais avec beaucoup d'épines et peu de pétales mais elle saura utiliser les épines.