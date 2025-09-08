Inscription
L'Agenda de Parole de Sorcière

Véronique Arnaud

ActuaLitté
Vivez une année enchantée avec le nouvel agenda de Parole de Sorcière ! La magie se cache dans chaque recoin de notre quotidien, prête à être découverte et célébrée. Cet agenda vous invite à vivre une année pleine de surprises et de moments enchantés. Quand l'organisation rencontre la magie, ça nous donne : des semainiers détaillés pour planifier vos journées avec soin ; des recettes de cuisine pour nourrir votre corps et votre esprit ; des DIY pour exprimer votre créativité et embellir votre quotidien ; des rituels et des tirages pour vous connecter à votre pouvoir intérieur ; des pages sur les phases de la lune, pour vivre en harmonie avec le cycle lunaire. Cette année, Véronique, alias Parole de Sorcière, vous offre des conseils précieux pour harmoniser votre vie avec les énergies de la nature. Laissez-vous inspirer par ses astuces et embarquez pour une année unique, où chaque jour est une nouvelle opportunité de créer votre propre magie. Nouveau format plus petit et plus compact idéal pour emporter votre agenda partout. Glissez-le facilement dans votre sac et laissez la magie vous accompagner au quotidien. Agenda de janvier à décembre 2026.

Par Véronique Arnaud
Chez Danaé

|

Auteur

Véronique Arnaud

Editeur

Danaé

Genre

Agendas adulte

L'Agenda de Parole de Sorcière

Véronique Arnaud

Paru le 08/09/2025

240 pages

Danaé

21,90 €

ActuaLitté
9782380621570
© Notice établie par ORB
