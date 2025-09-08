Sortilèges de parfumerie occulte

Entrez dans le monde de la magie des parfums... Au-delà du plaisir sensoriel, les parfums sont des artefacts puissants qui peuvent influencer notre esprit, nos émotions et même le monde invisible. Dymoon Slavic, parfumeur professionnel et occultiste aguerri, nous livre ici les multiples facettes de l'utilisation des parfums en sorcellerie. Grâce à cet ouvrage, réalisez des parfums à des fins de protection, de purification, d'attraction, d'éloignement ou tout simplement de sublimation. Apprenez à fabriquer des teintures spagyriques et créez vos incantations lors de la confection de parfums magiques. Découvrez des fragrances en lien avec l'outre-monde ainsi que des compositions historiques, réactualisées ou authentiques. L'auteur vous dévoile également des tables de conversion et de remplacement de matières premières, très utiles en parfumerie magique. La parfumerie occulte est une invitation à l'éveil des sens et à l'apport d'une nouvelle gestuelle dans la pratique magique. Cheminer sur sa voie, c'est s'approcher d'un chemin de connaissance profonde.