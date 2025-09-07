Couleurs fatales

Célia Sheldon, jeune étudiante en droit à Lyon et résidant à Rillieux la Pape, découvre le cadavre d'une inconnue lors d'une promenade. Il s'agit de Flavie Durand, coiffeuse de son état, qui a participé à un séminaire de coloristes à l'hôtel Mercure pendant le week-end. Sandra Mulocchi, commandante à la SRPJ du 8e arrondissement de Lyon est alors chargée de l'affaire, qu'elle va mener tambour battant, secondée par ses fidèles lieutenants, avec le concours des gendarmes et de Célia, avec qui elle va sympathiser. Antoine, le médecin légiste, bel homme aux yeux d'un bleu cristallin, sera également de la partie. Jusqu'où leurs recherches vont-elles les conduire ? De qui Flavie a-t-elle croisé malencontreusement la route ? Un artéfact, dont l'existence encore hypothétique va servir de fil rouge à l'enquête, pourra-t-il les ramener plusieurs centaines d'années en arrière et leur faire entrevoir le pouvoir d'un onguent mystérieux ?