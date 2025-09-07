La fabuleuse épopée

Pour animer la fête nationale du 14 juillet 1970, Etroeungt, joli village niché au coeur de l'Avesnois, avait organisé un match de football entre "? filles du coin ? ". On a bien rigolé ! Mais l'initiative devait rester sans lendemain. Sauf que, parmi ces footballeuses d'un jour, une redoutable équipe s'est formée. Bilan : trois titres de championnes de France de football féminin en 1978, 1979 et 1981. L'extraordinaire parcours des féminines de l'Association sportive d'Etroeungt aura duré une quinzaine d'années. C'est cette belle histoire que raconte Patrick Robert. L'aventure demeure ancrée dans la mémoire du village. Ce livre est un plaidoyer en faveur du football féminin et des filles qui chaussent les crampons et tapent dans le ballon le dimanche...